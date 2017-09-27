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14:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

Из общежития в центре Воронежа из-за дымовой шашки эвакуировали более 260 человек

Медицинская помощь никому не потребовалась.

Источник: Вести - Воронеж

Спасатели эвакуировали 261 человека из общежития на улице Фридриха Энгельса в ночь на вторник, 26 сентября. Причиной ЧП стала дымовая шашка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе регионального управления МЧС. Как она попала в одну из комнат, пока неизвестно.

По данным спасателей, после проветривания жильцы вернулись обратно. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Похожий случай произошёл в Воронеже 20 мая, когда к зданию БСМП на проспекте Патриотов приехало больше 10 пожарных машин. При поиске источника сотрудники МЧС обнаружили подожжённую дымовую шашку. Эвакуация персонала и пациентов не потребовалась.

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