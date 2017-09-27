Из общежития в центре Воронежа из-за дымовой шашки эвакуировали более 260 человек
Медицинская помощь никому не потребовалась.
Медицинская помощь никому не потребовалась.
Спасатели эвакуировали 261 человека из общежития на улице Фридриха Энгельса в ночь на вторник, 26 сентября. Причиной ЧП стала дымовая шашка, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в
По данным спасателей, после проветривания жильцы вернулись обратно. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Похожий случай произошёл в Воронеже 20 мая, когда к зданию БСМП на проспекте Патриотов приехало больше 10 пожарных машин. При поиске источника сотрудники МЧС обнаружили подожжённую дымовую шашку. Эвакуация персонала и пациентов не потребовалась.