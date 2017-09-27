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14:07 (мск), источник: Noi.md

Офицеры СИБ задержали молдавского наемника

Сотрудники СИБ совместно с прокуратурой Кишинева задержали молдаванина, подозреваемого в сотрудничестве с сепаратистами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

Мужчину, жителя Кишинева, задержали 26 августа. Предполагается, что он оказывал материально-техническую поддержку наемным подразделениям в Донецке.

45-летний молдаван находился на территории Донецкой области в период с 2015 по 2017 год. Он был зачислен в так называемый «Первый славянский батальон», в составе которого был известен как «Коробок».

Следует отметить, что во время допросов задержанный полностью признал свою вину. В то же время было установлено, что подозреваемый был ранее судим на территории Республики Молдова за попытку угона автомобиля.

Согласно данным расследования, при задержанном найден телефон, с помощью которого он поддерживал связь с повстанцами из сепаратистского региона Украины.

Мужчина был задержан на 72 часа. Если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок от трех до семи лет.

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