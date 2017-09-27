Офицеры СИБ задержали молдавского наемника

Источник: Noi.md

Мужчину, жителя Кишинева, задержали 26 августа. Предполагается, что он оказывал материально-техническую поддержку наемным подразделениям в Донецке.

45-летний молдаван находился на территории Донецкой области в период с 2015 по 2017 год. Он был зачислен в так называемый «Первый славянский батальон», в составе которого был известен как «Коробок».

Следует отметить, что во время допросов задержанный полностью признал свою вину. В то же время было установлено, что подозреваемый был ранее судим на территории Республики Молдова за попытку угона автомобиля.

Согласно данным расследования, при задержанном найден телефон, с помощью которого он поддерживал связь с повстанцами из сепаратистского региона Украины.