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15:06 (мск), источник: Volga News

Стала известна предварительная причина отравления двух девочек в детсаду

Стала известна предварительная версия причины отравления двух девочек в самарском детсаду.

Как пояснил источник Волга Ньюс, девочки отравились таблетками, которые одна из воспитанниц принесла с собой из дома.

«Воспитатель занималась делами, а девочки играли в больницу, — сообщил источник. — Две девочки проглотили таблетки».

В СУ СК РФ по Самарской области информацию не опровергли. Старший помощник по связям со СМИ Елена Шкаева также пояснила, что точная причина отравления будет названа после получения заключения экспертизы.

Напомним, ЧП случилось 28 августа в детском саду № 341 на ул. Мориса Тореза. Обе отравившиеся были госпитализированы, причем одна находилась в реанимации.

«Ленинский межрайонный следственный отдел Самары областного СУ СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей до шести лет», — рассказала Елена Шкаева.

Источник из сферы образования также сообщает, что сейчас родителям рекомендовано не приносить из дома в детские сады никаких лекарств или еды.

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