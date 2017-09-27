Землетрясение в Румынии: Вранчу опять трясло
КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В Румынии в среду в уезде Бузэу зафиксирован новый подземный толчок.
КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В Румынии в среду в уезде Бузэу зафиксирован новый подземный толчок.
Согласно данным Института физики земли Румынии, его магнитуда составила 3,3, а очаг залегал на глубине 119,5 километров. Землетрясение произошло в 12.15. Жители Молдовы его не ощутили.
В сентябре в Румынии произошло 18 подземных толчков, а самый мощный из них зафиксирован в понедельник, 25 сентября, также в уезде Бузэу. Его магнитуда составила 4,4.