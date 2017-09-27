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14:06 (мск), источник: Sputnik.md

Землетрясение в Румынии: Вранчу опять трясло

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. В Румынии в среду в уезде Бузэу зафиксирован новый подземный толчок.

Источник: Sputnik.md

Согласно данным Института физики земли Румынии, его магнитуда составила 3,3, а очаг залегал на глубине 119,5 километров. Землетрясение произошло в 12.15. Жители Молдовы его не ощутили.

В сентябре в Румынии произошло 18 подземных толчков, а самый мощный из них зафиксирован в понедельник, 25 сентября, также в уезде Бузэу. Его магнитуда составила 4,4.

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