Арестован житель Челябинска, который напал с ножом на полицейского
Арестован житель Челябинска, который напал с ножом на полицейского. Стражу порядка понадобилась медицинская помощь.
Арестован житель Челябинска, который напал с ножом на полицейского. Стражу порядка понадобилась медицинская помощь.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти».
«По версии следствия, подозреваемый, находившийся в розыске за совершение грабежа, в ночное время 23 сентября 2017 года около одного из домов Калининского района Челябинска при задержании сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, нанес ножевое ранение оперуполномоченному в область бедра. Сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в СК по региону.
Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.