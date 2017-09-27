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14:05 (мск), источник: Uralpress.ru

Арестован житель Челябинска, который напал с ножом на полицейского

Арестован житель Челябинска, который напал с ножом на полицейского. Стражу порядка понадобилась медицинская помощь.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследуется уголовное дело в отношении 20-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Применение насилия в отношении представителя власти».

«По версии следствия, подозреваемый, находившийся в розыске за совершение грабежа, в ночное время 23 сентября 2017 года около одного из домов Калининского района Челябинска при задержании сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, нанес ножевое ранение оперуполномоченному в область бедра. Сотруднику полиции оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в СК по региону.

Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения.

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