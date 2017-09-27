Гибель 17-летнего юноши в резервуаре бетономешалки обсудили в Правительстве Башкортостана

Напомним, трагическое ЧП произошло 21 сентября на предприятии в деревне Фёдоровка. В республике это первый несчастный случай на производстве за последние годы с участием несовершеннолетнего.

Эффективность мер по снижению производственного травматизма — этот вопрос стал ключевым на заседании.

Министр труда и соцзащиты, Ленара Иванова, отметила, что в группе риска продолжают оставаться такие отрасли как обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых.

Ещё один вопрос повестки дня — уровень безработицы. В республике на сегодняшний день, по данным федерации профсоюзов, около 10 процентов работающих граждан получают заработную плату ниже прожиточного минимума.