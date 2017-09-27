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14:01 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Гибель 17-летнего юноши в резервуаре бетономешалки обсудили в Правительстве Башкортостана

Гибель 17-ти летнего юноши в резервуаре бетономешалки сегодня обсуждали на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, трагическое ЧП произошло 21 сентября на предприятии в деревне Фёдоровка. В республике это первый несчастный случай на производстве за последние годы с участием несовершеннолетнего.

Эффективность мер по снижению производственного травматизма — этот вопрос стал ключевым на заседании.

Министр труда и соцзащиты, Ленара Иванова, отметила, что в группе риска продолжают оставаться такие отрасли как обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство, строительство и добыча полезных ископаемых.

Ещё один вопрос повестки дня — уровень безработицы. В республике на сегодняшний день, по данным федерации профсоюзов, около 10 процентов работающих граждан получают заработную плату ниже прожиточного минимума.

Председатель ведомства, Марат Хусаинов, в ходе заседания трехсторонней комиссии предложил рассмотреть возможность приравнять МРОТ к величине прожиточного минимума уже в 2018 году.

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