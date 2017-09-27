В Калининграде разыскивают 14-летнюю школьницу
В Калининграде разыскивают 14-летнюю Анну Чечет. Об этом Клопс.Ru сообщила врио начальника Багратионовского ПДН Екатерина Сорокина.
В Калининграде разыскивают 14-летнюю Анну Чечет. Об этом Клопс.Ru сообщила врио начальника Багратионовского ПДН Екатерина Сорокина.
Девочка ушла из центра «Колосок», который находится в Багратионовске, во вторник, 26 сентября. Она отправилась на прогулку около 16:30 и до настоящего времени не вернулась.
На вид девочке 15−17 лет, глаза карие, волосы тёмные, она худощавого телосложения. Анна была одета в куртку синего цвета, синие брюки и такого же цвета кроссовки.
Всех, кому