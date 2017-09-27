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13:57 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде разыскивают 14-летнюю школьницу

В Калининграде разыскивают 14-летнюю Анну Чечет. Об этом Клопс.Ru сообщила врио начальника Багратионовского ПДН Екатерина Сорокина.

Девочка ушла из центра «Колосок», который находится в Багратионовске, во вторник, 26 сентября. Она отправилась на прогулку около 16:30 и до настоящего времени не вернулась.

На вид девочке 15−17 лет, глаза карие, волосы тёмные, она худощавого телосложения. Анна была одета в куртку синего цвета, синие брюки и такого же цвета кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении несовершеннолетней, сотрудники ПДН просят сообщить по телефонам: 8 (4012) 56−3−23−62, 112 или 8−931−600−06−27 (Екатерина).

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