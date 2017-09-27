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14:54 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Мошенника-витебчанина, выманившего у земляков 120 тысяч долларов, экстрадировали из Москвы

Речь идет о 43-летнем директоре и владельце частного унитарного предприятия из областного центра, которое было зарегистрировано якобы для изготовления оцилиндрованных срубов домов.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

С ноября 2010-го по март 2015-го он взял предоплату с пятерых жителей Витебска и Минской области.

Практически всем он показывал один и тот же сруб в Витебском районе, утверждая, что дом строится именно для них. Но взятые на себя обязательства нечистый на руку бизнесмен выполнять не собирался. Завладев деньгами клиентов, он скрылся. В декабре 2015 года, по словам официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой, ему предъявили обвинение по статье УК Мошенничество и объявили его в международный розыск:

— Обвиняемый был задержан в Москве после того, как купил билет на самолет. В марте его экстрадировали в Беларусь. Расследование нами уже завершено. Уголовное дело находится в суде.

Интересно, что беглецу придется ответить еще и за растрату. В 2014-м знакомый передал ему в пользование финский деревообрабатывающий комплекс стоимостью более 7400 рублей, который впоследствии загадочным образом исчез.

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