Мошенника-витебчанина, выманившего у земляков 120 тысяч долларов, экстрадировали из Москвы

Источник: СБ - Беларусь сегодня

С ноября 2010-го по март 2015-го он взял предоплату с пятерых жителей Витебска и Минской области.

Практически всем он показывал один и тот же сруб в Витебском районе, утверждая, что дом строится именно для них. Но взятые на себя обязательства нечистый на руку бизнесмен выполнять не собирался. Завладев деньгами клиентов, он скрылся. В декабре 2015 года, по словам официального представителя управления Следственного комитета по Витебской области Светланы Сахаровой, ему предъявили обвинение по статье УК Мошенничество и объявили его в международный розыск:

— Обвиняемый был задержан в Москве после того, как купил билет на самолет. В марте его экстрадировали в Беларусь. Расследование нами уже завершено. Уголовное дело находится в суде.