МОЛНИЯ: В Воронеже мужчина застрелил сына и его жену

Источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы сообщили в «систему-112» о перестрелке на улице Семеновской в микрорайоне Тепличный в среду, 27 сентября. Горожане рассказали, что жертвами стали два человека. Источник в правоохранительных органах сообщил корреспонденту РИА «Воронеж», что мужчина убил своего сына и его жену. Информацию подтвердили в управе Советского района. По данным на 14:20, подозреваемого не поймали.

Горожане рассказали, что в частном секторе в районе остановки «Домики» произошла «семейная разборка».

Сразу несколько жителей рассказали, что после преступления мужчина поджег дом и «ходил по улице с оружием».

— Около 10 часов я выглянула в окно и увидела, что горит дом, пожарные тушили его. Мы вышли на улицу, уже съехались полицейские, спасатели, «скорая». Полиция всех опрашивает. Нам рассказали, что мужчина убил двух человек, после чего поджег дом. Сейчас его еще не поймали, он ходит по нашему поселку с ружьем, — рассказала горожанка Милана Суркова.

Местная жительница Ольга Саликова сообщила, что после убийства мужчина «вроде бы убежал в лес».

— На улице три «ПАЗика» с полицейскими, у леса «КАМАЗ» с ОМОНом. Полиция ходит около дома, страшно, — поделилась Ольга Саликова.