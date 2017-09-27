Бездомный мужчина украл у сотрудницы детского садика банковскую карту

На месте преступления полицейские опросили потерпевшую, ее коллег и возможных свидетелей кражи, изъяли улики и приступили к поиску подозреваемого. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.



В ходе разыскных мероприятий был задержан мужчина без определенного места жительства 1985 года рождения, ранее судимый за имущественное преступление. В отделении полиции он признался в краже.



В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.