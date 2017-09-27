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15:01 (мск), источник: Новости Перми

Бездомный мужчина украл у сотрудницы детского садика банковскую карту

В августе в полицию обратилась сотрудница пермского детского сада — в течение рабочего дня кто-то похитил из ее сумки банковскую карту и обналичил деньги. Сумма ущерба составила 181 800 рублей.

На месте преступления полицейские опросили потерпевшую, ее коллег и возможных свидетелей кражи, изъяли улики и приступили к поиску подозреваемого. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

В ходе разыскных мероприятий был задержан мужчина без определенного места жительства 1985 года рождения, ранее судимый за имущественное преступление. В отделении полиции он признался в краже.

В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.

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