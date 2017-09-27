Поезд Минск — Одесса из-за пожара в Виннице опаздывает на 6 часов

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Белорусский состав оказался среди 47 других пассажирских поездов, которые перенаправлены в объезд из-за пожара на складе боеприпасов в Винницкой области. Пожар у станции Калиновка начался накануне вечером, сразу же сдетонировали боеприпасы. Пожар до сих пор не ликвидирован, взрывы продолжаются, хотя их интенсивность снизилась. Жители близлежащих населенных пунктов эвакуированы. Территорию Калиновки патрулируют полиция.

«В целях обеспечения безопасности было принято решение изменить маршруты следования 47 пассажирских поездов», — сообщили в ООО «Украинская железная дорога».

Среднее время задержки в пути поездов составляет около пяти часов, но некоторые составы могут опоздать и на восемь. Полностью закрыт железнодорожный перегон Сосонка — Калиновка. Персонал шести станций и одного разъезда эвакуирован.