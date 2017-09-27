Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
СМИ: Валерий Леонтьев рассказал об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Добывающее алмазы предприятие РФ заявило об уникальной находке
«Верховный лгун»: в Крыму о докладе ООН
Фоторепортажи
8В Москве открыли памятник Калашникову
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
14:58 (мск), источник: Sputnik.by

Поезд Минск — Одесса из-за пожара в Виннице опаздывает на 6 часов

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Пассажирский поезд Минск — Одесса, который должен был прибыть в пункт назначения около полудня, опаздывает на 6 часов, рассказали Sputnik в справочной службе железнодорожного вокзала «Одесса».

Источник: Reuters

Белорусский состав оказался среди 47 других пассажирских поездов, которые перенаправлены в объезд из-за пожара на складе боеприпасов в Винницкой области. Пожар у станции Калиновка начался накануне вечером, сразу же сдетонировали боеприпасы. Пожар до сих пор не ликвидирован, взрывы продолжаются, хотя их интенсивность снизилась. Жители близлежащих населенных пунктов эвакуированы. Территорию Калиновки патрулируют полиция.

«В целях обеспечения безопасности было принято решение изменить маршруты следования 47 пассажирских поездов», — сообщили в ООО «Украинская железная дорога».

Среднее время задержки в пути поездов составляет около пяти часов, но некоторые составы могут опоздать и на восемь. Полностью закрыт железнодорожный перегон Сосонка — Калиновка. Персонал шести станций и одного разъезда эвакуирован.

«Украинская железная дорога» обратилась к пассажирам с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и внимательно слушать объявления на станциях, уточнять информацию о времени прибытия и отправления поездов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Поиски Максима Мархалюка: в среду обследуют болота Беловежской пущи
Сексуального маньяка задержали в Минске
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Глава продслужбы Минобороны арестован по делу о рекордной взятке
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
5 лучших воспитателей в истории 27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников. Именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге открылся первый в России детский сад. Мы решили вспомнить известных воспитателей, без работы которых невозможно представить современного дошкольного образования.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь