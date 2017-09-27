В Перми пьяный водитель протаранил три автомобиля
27 сентября в 06:14 на пересечении улиц Революции и Островского водитель на автомобиле Mazda вылетел с проезжей части на парковку.
27 сентября в 06:14 на пересечении улиц Революции и Островского водитель на автомобиле Mazda вылетел с проезжей части на парковку.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, при своем внезапном маневре автолюбитель сломал дерево и нанес серьезный ущерб трем машинам на парковке.
Также свидетели произошедшего уточняют, что после наезда на другие автомобили Mazda опрокинулась на крышу. В аварии никто не пострадал.