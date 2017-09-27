В Уфе разыскивают сбежавшего пациента психбольницы
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Полицейские Уфы ищут сбежавшего пациента психиатрической больницы, сообщили РИА Новости в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 сен — РИА Новости. Полицейские Уфы ищут сбежавшего пациента психиатрической больницы, сообщили РИА Новости в
«В настоящее время сотрудники УМВД по городу Уфе проводят поисковые мероприятия по установлению места нахождения пациента, который самовольно покинул лечебное учреждение. Просьба всем, кто обладает
По данным ряда местных СМИ, сбежавший пациент ранее был осужден за изнасилование, но признан невменяемым, поэтому его поместили в лечебный стационар.