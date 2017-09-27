В Красноярске упавший светофор чуть не раздавил пешеходов
Чудом люди успели отбежать от падающей на них конструкции.
Чудом люди успели отбежать от падающей на них конструкции.
В Красноярске на улице Авиаторов упавший светофор чуть не раздавил пешеходов. Видеозапись опубликовали в группе «ЧП-Красноярск».
Проезжавший мимо эвакуатор задел столб и повалил светофор с дорожными знаками на землю. В это время возле пешеходного перехода стояли люди, среди которых была женщина с коляской. Чудом они успели отбежать.
Снёсший светофор эвакуатор притормозил, удостоверился, что все целы, и поехал дальше. Полицейские уже занялись его поиском.