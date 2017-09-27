На Среднем Урале задержали банду, на счету которой более 30 преступлений

Полиция много раз задерживала хулиганов и привлекала к уголовной ответственности, но из-за того, что им не было 18 лет, их не лишали свободы.

«В настоящее время трое молодых людей достигли 18-летия и были арестованы по подозрению в совершении очередных хищений. Следствие по их уголовным делам продолжается, часть дел уже переданы в суды для рассмотрения по существу», — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.

В ведомстве установили и доказали участие молодых людей в 32 преступных эпизодах. У одного из них есть отдельная статья за разбой. Также на счету у ребят 12 краж из салонов связи.