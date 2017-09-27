Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вашингтон меняет Аляску на Калининград - СМИ
Врачи вернули сознание пациенту после 15 лет растительного состояния
Чем запомнилось губернаторство Валерия Шанцева
Савченко после ДТП с возмущением обратилась к Гройсману
Ближайшая родственница Николая II заявила о правах на "Матильду"
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8В Москве открыли памятник Калашникову
15:45 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале задержали банду, на счету которой более 30 преступлений

Сотрудники МВД поймали злоумышленников, которых подозревали в краже из разных магазинов. Четыре несовершеннолетних уральца в 2015—2017 годах совершали кражи на территории области.

Полиция много раз задерживала хулиганов и привлекала к уголовной ответственности, но из-за того, что им не было 18 лет, их не лишали свободы.

«В настоящее время трое молодых людей достигли 18-летия и были арестованы по подозрению в совершении очередных хищений. Следствие по их уголовным делам продолжается, часть дел уже переданы в суды для рассмотрения по существу», — сообщили Накануне.RU в ГУ МВД России по Свердловской области.

В ведомстве установили и доказали участие молодых людей в 32 преступных эпизодах. У одного из них есть отдельная статья за разбой. Также на счету у ребят 12 краж из салонов связи.

Наказание подозреваемым может составить до 10 лет лишения свободы. Суд отметит тот факт, что у молодых людей есть судимость, нежелание исправляться и признавать свою вину.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
90% жителей Югры не поддержали "сухой закон". Правительство не ставит точку в его обсуждении
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
Что делать, если у ребенка истерика: советы и хитрости Несколько рекомендаций, которые помогут избежать слез – детских и родительских.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь