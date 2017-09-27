СКР прояснит причины смерти 40-летней челябинки после ЭКО и первых родов

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смерти местной жительницы после родов. Выясняется причастность врачей в обстоятельствах гибели челябинки, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В челябинском роддоме ОКБ-3, 20 сентября, 40-летняя челябинка, выносившая двоих детей после ЭКО, перенесла операцию кесарево сечение. Состояние её было нормальное. На следующий день, 21 сентября, самочувствие женщины стало резко ухудшаться. Об этом врачи медучреждения сообщили мужу. Он прибыл в роддом, пациентка уже была без сознания. Через несколько минут после того, как супруг покинул палату, женщина скончалась. Выяснилось, что у неё было маточное кровотечение. Двое детей остались в роддоме, медики намерены перевести их в другую больницу.

Муж погибшей обратился в правоохранительные органы. Врачебная ошибка или трагическое стечение обстоятельств — предстоит выяснить следователям. В СКР по Челябинской области 26 сентября возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством следственного управления», — сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

Медики сообщили, что боролись за жизнь пациентки, однако выправить ситуацию у них не получилось.

«Спасти не удалось, потому что ситуация приняла неуправляемый характер, развился отек легких, шок и полиорганная недостаточность, от которых больная и погибла. Кровопотеря была компенсирована, весь объем крови ей был возмещен с помощью соответствующих средств. Пациентка была в сознании, и согласие на все этапы оказания помощи было от нее получено», — цитирует слова заместителя главного врача по медчасти ОКБ № 3 Александра Ионина сайт 1obl.ru.

К расследованию произошедшего подключился региональный минздрав. Чиновники планируют досконально разобрать случай и дать оценку всем этапам оказания медицинской помощи.