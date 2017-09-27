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15:48 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде в Дзержинском районе срок подачи горячей воды перенесли уже в шестой раз

ООО «Концессии теплоснабжения» в очередной раз отложили срок включения горячей воды жителям трех улиц микрорайона Семь ветров в Дзержинском районе Волгограда, сообщает ВДТВ.

Выяснилось, что аварии, произошедшие в ночь на 26 сентября на улице Симонова, невозможно ликвидировать локально.

В пресс-службе предприятия отмечают, что в прошедшие выходные в районе подошли к концу строительно-монтажные работы по реконструкции теплотрассы.

И 25 сентября теплоноситель был запущен, в дома горожан должна была придти горячая вода, но 26 сентября вновь случился порыв, рядом с реконструированной теплотрассой — на старом участке трубопровода диаметром 500 мм по улице Симонова.

Специалисты во время обследования поврежденного участка определили, что устранить дефект локально латочным методом невозможно.

Представители предприятия пришли к выводу о необходимости замены поврежденного участка трубы длиной около 10 метров.

На трубопроводе смонтируют два затвора, благодаря которым в ночь на 28 сентября станет возможным подать воду в жилые дома по улице 8-й Воздушной Армии, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, улице Космонавтов, 17, 19,19/1, 19/2, 23, 27, 33, улице Симонова, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42.

В ночь с 28 на 29 сентября, когда будет заменен поврежденный участок трубопровода, горячая вода придет в оставшиеся жилые дома микрорайона Семь ветров, в частности, по адресам: улица Симонова, 19а, 19б, 27, 31, 31а; улица Землячки, 62, 62а, 64, 66, 66а, 68, 72, 74а; улица Космонавтов, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 45а, 47а, 49; улица им. 8-й Воздушной армии, 40, 44, 46, 48, 54, 52, 56.

Стоит отметить, что это уже шестое перенесение сроков подачи горячей воды в микрорайоне. Горячую воду прекратили подавать 10 августа. Ее обещали пустить 30 августа, но этого не случилось, ее отсутствие официально продлили до 9, потом до 17, а потом и вовсе одним до 25, а другим до 26 сентября.

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