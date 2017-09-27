Объявленную в федеральный розыск пенсионерку-должницу нашли в Калининграде

Источник: Аргументы и факты

Деньги 64-летняя калининградка должна была вернуть, согласно договору, спустя пять месяцев. Но в назначенное время этого не случилось, женщина перестала выходить на связь. Кредитор обратился в полицию.

«Установить ее местонахождение не представилось возможным, в связи с чем она была объявлена сотрудниками полиции в федеральный розыск. В рамках розыскного дела запрос из полиции Пятигорска поступил в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области», — говорят приставы.

Приставы пригласили женщину на прием якобы из-за поступившей на нее жалобы. Ничего не подозревающая калининградка пришла в ведомство, где ее уже ждали оперуполномоченные.