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17:54 (мск), источник: АиФ Калининград

Объявленную в федеральный розыск пенсионерку-должницу нашли в Калининграде

В Калининградской области задержали объявленную в федеральный розыск пенсионерку, одолжившую у жителя Пятигорска 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Источник: Аргументы и факты

Деньги 64-летняя калининградка должна была вернуть, согласно договору, спустя пять месяцев. Но в назначенное время этого не случилось, женщина перестала выходить на связь. Кредитор обратился в полицию.

«Установить ее местонахождение не представилось возможным, в связи с чем она была объявлена сотрудниками полиции в федеральный розыск. В рамках розыскного дела запрос из полиции Пятигорска поступил в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области», — говорят приставы.

Приставы пригласили женщину на прием якобы из-за поступившей на нее жалобы. Ничего не подозревающая калининградка пришла в ведомство, где ее уже ждали оперуполномоченные.

Женщину подозревают в мошенничестве.

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