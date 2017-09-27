Объявленную в федеральный розыск пенсионерку-должницу нашли в Калининграде
В Калининградской области задержали объявленную в федеральный розыск пенсионерку, одолжившую у жителя Пятигорска 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает
В Калининградской области задержали объявленную в федеральный розыск пенсионерку, одолжившую у жителя Пятигорска 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает
Деньги 64-летняя калининградка должна была вернуть, согласно договору, спустя пять месяцев. Но в назначенное время этого не случилось, женщина перестала выходить на связь. Кредитор обратился в полицию.
«Установить ее местонахождение не представилось возможным, в связи с чем она была объявлена сотрудниками полиции в федеральный розыск. В рамках розыскного дела запрос из полиции Пятигорска поступил в Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской области», — говорят приставы.
Приставы пригласили женщину на прием якобы
Женщину подозревают в мошенничестве.