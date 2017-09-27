Убивший сына с невесткой воронежец открыл стрельбу по приставу в Советском районе

Источник: Вести - Воронеж

Инцидент произошёл на улице Домостроителей, рядом с отделом судебных приставов по Советскому району, подтвердил корреспонденту «Вести-Воронеж» собственный источник. Раненого пристава увезли на «скорой» в больницу. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно. Пенсионер не пойман. Рядом с местом событий находятся несколько офисов, в том числе отдел Следственного комитета.

Пенсионер вооружён и очень опасен. По предварительным данным, 63-летний мужчина 27 сентября 2017 года застрелил сына и невестку. Тела 37-летней жительницы и ее 39-летнего супруга с огнестрельными ранениями нашли у дома на улице Семёновская. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

На месте происшествия работают следователи, следователи-криминалисты регионального следственного управления и сотрудники полиции. Для координации их деятельности выехали заместитель руководителя управления и руководитель отдела криминалистики, рассказали в СУ СКР.