Убивший сына с невесткой воронежец открыл стрельбу по приставу в Советском районе
Пенсионер после двойного убийства сыны и невестки на улице Семёновская и поджога дома открыл стрельбу по приставу в среду, 27 сентября.
Пенсионер после двойного убийства сыны и невестки на улице Семёновская и поджога дома открыл стрельбу по приставу в среду, 27 сентября.
Инцидент произошёл на улице Домостроителей, рядом с отделом судебных приставов по Советскому району, подтвердил корреспонденту «Вести-Воронеж» собственный источник. Раненого пристава увезли на «скорой» в больницу. О его состоянии на данный момент ничего неизвестно. Пенсионер не пойман. Рядом с местом событий находятся несколько офисов, в том числе отдел Следственного комитета.
Пенсионер вооружён и очень опасен. По предварительным данным, 63-летний мужчина 27 сентября 2017 года застрелил сына и невестку. Тела 37-летней жительницы и ее 39-летнего супруга с огнестрельными ранениями нашли у дома на улице Семёновская. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.
На месте происшествия работают следователи,
Возбуждено дело по статье о двойном убийстве и незаконном хранении оружия. В Совестком районе ведутся поиски подозреваемого, который сбежал с места преступления.