ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

Источник: AP 2017

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФСБ России подтвердила обнаружение в Ингушетии останков главаря террористов на Северном Кавказе Доку Умарова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Республики Ингушетия обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — сообщили ЦОС ФСБ.

Умаров возглавлял террористическую организацию «Имарат Кавказ» и действовал в тесном контакте с эмиссарами «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации запрещены в России как террористические).

В ЦОС ФСБ напомнили, что Умаров «совместно с нейтрализованным в 2006 году Шамилем Басаевым являлся непосредственным организатором нападения на Дагестан в 1999 году и серии диверсионно-террористических акций на территории РФ, совершенных членами бандформирований на объектах транспортной инфраструктуры и в многолюдных общественных местах в период с 2003 по 2013 г. г., которые повлекли значительное количество человеческих жертв».

В декабре 2013 года на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Умарова, скорее всего, давно нет в живых. Подтверждение того, что Умаров был уничтожен, появилось в январе 2014 года после перехваченных переговоров главарей бандгрупп в Кабардино-Балкарии и Дагестане, обсуждавших избрание нового «эмира» в связи с гибелью Умарова.

Как заявил тогда Кадыров, была уверенность на 99%, что Умаров был уничтожен во время одной из операций и перехваченные переговоры - доказательства этого.

В апреле 2014 года директор ФСБ Александр Бортников подтвердил нейтрализацию Доку Умарова. Выступая на заседании Национального антитеррористического комитета, он сообщил, что в результате проведенной оперативно-боевой работы нейтрализована деятельность главаря террористической организации «Имарат Кавказ» Умарова. Доку Умаров находился в розыске по обвинениям в совершении терактов, похищении людей, убийствам и другим тяжким преступлениям. В частности, он взял на себя ответственность за подрыв «Невского экспресса» в 2009 году, в результате которого погибли 28 человек, и теракты в московском метро, унесшие жизни 40 человек.