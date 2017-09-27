Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кремль ответил США на угрозы закрыть полеты по "открытому небу"
10 причин кашля не от простуды
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
Савченко попала в ДТП
Ближайшая родственница Николая II заявила о правах на "Матильду"
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Слуцкий о том, как в ООН раскрыли трюк Порошенко
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8В Москве открыли памятник Калашникову
15:53 (мск), источник: ТАСС

ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

Захоронение с останками главаря террористической организации «Имарат Кавказ» было обнаружено в Ингушетии.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФСБ России подтвердила обнаружение в Ингушетии останков главаря террористов на Северном Кавказе Доку Умарова. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Республики Ингушетия обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — сообщили ЦОС ФСБ.

Умаров возглавлял террористическую организацию «Имарат Кавказ» и действовал в тесном контакте с эмиссарами «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации запрещены в России как террористические).

В ЦОС ФСБ напомнили, что Умаров «совместно с нейтрализованным в 2006 году Шамилем Басаевым являлся непосредственным организатором нападения на Дагестан в 1999 году и серии диверсионно-террористических акций на территории РФ, совершенных членами бандформирований на объектах транспортной инфраструктуры и в многолюдных общественных местах в период с 2003 по 2013 г. г., которые повлекли значительное количество человеческих жертв».

В декабре 2013 года на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Умарова, скорее всего, давно нет в живых. Подтверждение того, что Умаров был уничтожен, появилось в январе 2014 года после перехваченных переговоров главарей бандгрупп в Кабардино-Балкарии и Дагестане, обсуждавших избрание нового «эмира» в связи с гибелью Умарова.

Как заявил тогда Кадыров, была уверенность на 99%, что Умаров был уничтожен во время одной из операций и перехваченные переговоры - доказательства этого.

В апреле 2014 года директор ФСБ Александр Бортников подтвердил нейтрализацию Доку Умарова. Выступая на заседании Национального антитеррористического комитета, он сообщил, что в результате проведенной оперативно-боевой работы нейтрализована деятельность главаря террористической организации «Имарат Кавказ» Умарова. Доку Умаров находился в розыске по обвинениям в совершении терактов, похищении людей, убийствам и другим тяжким преступлениям. В частности, он взял на себя ответственность за подрыв «Невского экспресса» в 2009 году, в результате которого погибли 28 человек, и теракты в московском метро, унесшие жизни 40 человек.

По его указанию, считает следствие, был совершен теракт в московском аэропорту Домодедово 24 января 2011 года, в результате которого погибли 35 человек. Госдепартамент и Совет безопасности ООН включили Умарова в список наиболее опасных международных террористов.

В горах Ингушетии нашли тело Доку Умарова
Во время загрузки произошла ошибка.
25 сентября© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии3
Комментарии
3
Сергей Саморуков
Меня бы больше порадовала новость об увеличении помощи ребятам , ставшим инвалидами после той войны . Как говорил Христос ;" Думайте о живых, а о мёртвых...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
3
Комментировать
 ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Глава Дагестана Абдулатипов заявил, что подаст в отставку
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
Что делать, если у ребенка истерика: советы и хитрости Несколько рекомендаций, которые помогут избежать слез – детских и родительских.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь