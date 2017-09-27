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16:01 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На трассе в Краснодарском крае нашли трупы двух магнитогорцев

В арендованной машине.

26 сентября 2017 года на трассе в Абинском районе (Краснодарский край) обнаружили машину с трупами двух мужчин. Как оказалось, погибшие — жители Магнитогорска 32 и 33 лет.

Как пишет U24, южноуральцы ушли из дома 11 сентября 2017 года и не вернулись. По предварительным данным, они отравились угарным газом в арендованной Daewoo Nexia. Точную причину смерти установит судмедэкспертиза.

Получить оперативный комментарий в СУ СКР по Краснодарскому краю «Уралинформбюро» не удалось.

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