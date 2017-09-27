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16:59 (мск), источник: ЮГА.ру

В Крымском районе тополь упал на ехавший автомобиль. Водитель погиб

В Крымском районе 26 сентября дерево упало на автомобиль.

Авария произошла около 14:00 на трассе Крымск — Аккерменка. По предварительным данным, тополь упал на движущийся автомобиль SsangYong Kyron, за рулем которого был 56-летний мужчина. Водитель иномарки погиб, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

После падения дерева пострадала 49-летняя пассажирка. Ей назначили амбулаторное лечение.

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