Мужчина в ВКО взорвал себя около магазина
Полиция завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Полиция завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
В селе Белоусовка Глубоковского района
Согласно имеющейся неофициальной информации, он сделал это при помощи неизвестного взрывного устройства, пишет «Устинка».
ЧП случилось вечером 25 сентября около магазина «Эдельвейс».
Тело погибшего с рваными ранами и ожогами нашли прохожие.
Полиция завела уголовное дело по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.