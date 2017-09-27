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16:08 (мск), источник: Nur.kz

Мужчина в ВКО взорвал себя около магазина

Полиция завела уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Источник: Nur.kz

В селе Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстанской области мужчина совершил самоубийство неподалеку от магазина.

Согласно имеющейся неофициальной информации, он сделал это при помощи неизвестного взрывного устройства, пишет «Устинка».

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ЧП случилось вечером 25 сентября около магазина «Эдельвейс».

Тело погибшего с рваными ранами и ожогами нашли прохожие.

Полиция завела уголовное дело по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».

Назначен ряд экспертиз, ведется следствие.

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