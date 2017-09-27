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16:29 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии поиски пропавшей без вести матери двоих детей привели к реке Белой

УФА, 27 сен 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане полицейские, родственники и волонтёры продолжают поиски пропавшей без вести 28-летней Ольги Емельяновой. Ранее родным Ольги позвонил житель села Зирган и сообщил, что видел похожую девушку в проезжавшей мимо машине.

Источник: Башинформ

К сожалению, поиски с участием полиции и кинологов с собаками в селе ни к чему не привели. Группа обошла весь населенный пункт и близлежащие территории, но ничего не обнаружила.

Сестра мужа Ольги Вероника рассказала агентству «Башинформ», что сегодня вечером еще одна группа совершит обход по реке Белой.

«Мы с утра уже в нескольких местах группами ходили, искали. Родственники — на допросах. Дети с бабушками — плачут, спрашивают, где мама, ждут. Старший (сын — прим. автора) узнал, что его мама пропала, от друзей», — поделилась Вероника.

Как сообщалось ранее, 22 сентября около 15.30 женщина ушла с работы — из салона, расположенного на бульваре Космонавтов, 31. Она была одета так, как на фотографии. Дома ее ждут муж и двое детей — десятилетний сын Денис и двухлетняя дочь Кристина.

Всех, кому известна информация о местонахождении Ольги Емельяновой, родственники просят сообщить по телефону 02 или 8−987−60−44−842.

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