В Башкирии поиски пропавшей без вести матери двоих детей привели к реке Белой

Источник: Башинформ

К сожалению, поиски с участием полиции и кинологов с собаками в селе ни к чему не привели. Группа обошла весь населенный пункт и близлежащие территории, но ничего не обнаружила.

Сестра мужа Ольги Вероника рассказала агентству «Башинформ», что сегодня вечером еще одна группа совершит обход по реке Белой.

«Мы с утра уже в нескольких местах группами ходили, искали. Родственники — на допросах. Дети с бабушками — плачут, спрашивают, где мама, ждут. Старший (сын — прим. автора) узнал, что его мама пропала, от друзей», — поделилась Вероника.

Как сообщалось ранее, 22 сентября около 15.30 женщина ушла с работы — из салона, расположенного на бульваре Космонавтов, 31. Она была одета так, как на фотографии. Дома ее ждут муж и двое детей — десятилетний сын Денис и двухлетняя дочь Кристина.