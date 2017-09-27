Женщина пострадала в результате ДТП с иномаркой и автобусом в Ростове
Женщина пострадала в результате ДТП с участием иномарки и автобуса в Ростове 27 сентября.
Женщина пострадала в результате ДТП с участием иномарки и автобуса в Ростове 27 сентября.
Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел на улице Таганрогской.
Неизвестная иномарка врезалась в автобус № 94 и скрылась с места происшествия.
В результате ДТП 45-летняя пассажирка автобуса упала в салоне и ударилась головой.
Пострадавшую с травмами доставили в больницу.
Личность уехавшего с места ДТП водителя устанавливается.