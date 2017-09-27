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16:28 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Женщина пострадала в результате ДТП с иномаркой и автобусом в Ростове

Женщина пострадала в результате ДТП с участием иномарки и автобуса в Ростове 27 сентября.

Как сообщает DonDay.ru, инцидент произошел на улице Таганрогской.

Неизвестная иномарка врезалась в автобус № 94 и скрылась с места происшествия.

В результате ДТП 45-летняя пассажирка автобуса упала в салоне и ударилась головой.

Пострадавшую с травмами доставили в больницу.

Личность уехавшего с места ДТП водителя устанавливается.

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