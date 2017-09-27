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16:50 (мск), источник: РИА Новости

В краснодарских больницах остаются 19 пострадавших в ДТП с автобусом

КРАСНОДАР, 27 сен — РИА Новости. После ДТП на Кубани с автобусом, перевозившим паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в больницах Краснодара и Горячего ключа остаются 19 человек, сообщили РИА Новости в минздраве Краснодарского края.

Источник: РИА Новости

«В больницах края остаются 19 пострадавших», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что 12 человек в настоящее время находятся в НИИ-Краевая клиническая больница № 1, еще семь пациентов продолжают лечение в Центральной районной больнице Горячего Ключа. Кроме того, как отмечает ведомство, психолого-психиатрические бригады продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим и их родственникам.

Экскурсионный автобус, перевозивший паломников из Абхазии в Нижний Новгород, в ночь на вторник столкнулся с припаркованным грузовиком на трассе М-4 «Дон» в Горячеключевском районе Кубани. В результате ДТП шесть человек погибли, еще 20 были госпитализированы. В связи с ДТП возбуждено уголовное дело. По предварительной версии, причиной аварии могло стать то, что водитель автобуса уснул за рулем. По данным МВД, он погиб на месте.

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