Прокурор просит посадить обвиняемых в обрушении дома в Перми

Гособвинение запросило реальные сроки для двух фигурантов дела об обрушении пятиэтажки на улице Куйбышева в Перми. Для экс-директора УК «Моторостроитель» Владимира Дроздова — 5 лет колонии, для бывшего исполнительного директора Татьяны Зарембы — 3,5 года. Для третьего подсудимого — мастера подрядной организации — прокурор просил 2 года условно.

В ходе расследования выяснилось, что жильцы дома обращались в управляющую компанию с жалобами на трещины с 2014 года. Однако руководство УК проигнорировало все обращения. Мастер, обслуживающий участок, установил маяки для наблюдения за трещинами, однако не следил за ним. Позже он предоставил руководству ложную информацию о замерах.