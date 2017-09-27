Время задержки поездов из Одессы и Кишинева в Москву увеличилось до восьми часов
Время задержки поездов из Одессы и Кишинева в Москву увеличилось до восьми часов, сообщили в
Время задержки поездов из Одессы и Кишинева в Москву увеличилось до восьми часов, сообщили в
«Пассажирские поезда № 24
Уточняется, что данные пассажирские поезда следуют по измененным маршрутам по территории соседнего государства
«При поступлении поездов на территорию России диспетчерский аппарат МЖД приложит максимальные усилия, чтобы сократить опоздание составов. Информацию о движении поездов можно уточнить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого
Так, в пути до трех часов задерживались пассажирские поезда № 56