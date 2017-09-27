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16:50 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Время задержки поездов из Одессы и Кишинева в Москву увеличилось до восьми часов

Время задержки поездов из Одессы и Кишинева в Москву увеличилось до восьми часов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

«Пассажирские поезда № 24 Одесса-Москва и № 48 Кишинев-Москва в настоящее время еще не поступили с территории Украины на МЖД. Время задержки составов увеличилось до восьми часов», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что данные пассажирские поез­да следуют по измененным маршрутам по территории со­седнего государства из-за пожара, произошедшего ночь­ю в Винницкой области.

«При поступлении поез­дов на территорию Ро­ссии диспетчерский аппарат МЖД прилож­ит максимальные усил­ия, чтобы сократить опоздание составов. Информацию о движении поездов можно уточ­нить на сайте ОАО «Р­ЖД» в разделе «Пасса­жирам» и по круглосу­точному телефону Еди­ного информационно-сервисного центра ОАО «РЖД», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение трех поездов c Украины в Москву задерживалось из-за пожара в Винницкой области.

Так, в пути до трех часов задерживались пасса­жирские поезда № 56 Хмельницкий-Москва, № 24 Одесса-Москв­а, № 48 Кишинев-Мо­сква. Позже сообщалось, что на МЖД поступил поезд № 56 Хмельницкий-Москва, он введен в график и прибудет в конечный пункт по расписанию.

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