Время задержки поездов из Одессы и Кишинева в Москву увеличилось до восьми часов

«Пассажирские поезда № 24 Одесса-Москва и № 48 Кишинев-Москва в настоящее время еще не поступили с территории Украины на МЖД. Время задержки составов увеличилось до восьми часов», — говорится в сообщении.

Читайте также Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника

Уточняется, что данные пассажирские поез­да следуют по измененным маршрутам по территории со­седнего государства из-за пожара, произошедшего ночь­ю в Винницкой области.

«При поступлении поез­дов на территорию Ро­ссии диспетчерский аппарат МЖД прилож­ит максимальные усил­ия, чтобы сократить опоздание составов. Информацию о движении поездов можно уточ­нить на сайте ОАО «Р­ЖД» в разделе «Пасса­жирам» и по круглосу­точному телефону Еди­ного информационно-сервисного центра ОАО «РЖД», — пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что движение трех поездов c Украины в Москву задерживалось из-за пожара в Винницкой области.