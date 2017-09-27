Пилот Etihad Airways умер во время рейса
Было решено отправить борт в Кувейт, где ожидала медицинская бригада для оказания помощи пилоту, однако по прибытию самолета пилот был уже мертв.
Было решено отправить борт в Кувейт, где ожидала медицинская бригада для оказания помощи пилоту, однако по прибытию самолета пилот был уже мертв.
Пилот авиакомпании Etihad Airways скончался, когда выполнял рейс из
Было решено отправить борт в Кувейт, где ожидала медицинская бригада для оказания помощи пилоту, однако по прибытию самолета пилот был уже мертв.
«Etihad Airways с прискорбием сообщает о смерти одного из своих пилотов на борту EY 927», — говорится в сообщении авиакомпании.