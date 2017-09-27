Найденная в районе минского вокзала женщина умерла от переохлаждения

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По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. «По полученным от экспертов управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску сведениям, смерть наступила от переохлаждения. Назначены дополнительные исследования», — проинформировала Юлия Гончарова.

Правоохранители отработали различные версии, в том числе были проверены данные о том, что найденная женщина значится в числе пропавших в ряде регионов России. Однако по состоянию на 27 сентября поступавшая из разных источников информация не нашла подтверждения. На месте происшествия не было обнаружено ни мобильного телефона, ни документов. Сравнение образцов отпечатков пальцев рук по дактилоскопическим учетам результата не дало.

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«Женщина достаточно молода, по всем признакам не вела асоциальный образ жизни. К нам поступил запрос о том, чтобы направлять тело для захоронения как неустановленное лицо. Но вдруг есть шанс, чтобы все же в последний путь ее проводили близкие», — отметила официальный представитель СК.

Следствие обращается с просьбой к лицам, узнавшим женщину, а также располагающим какой-либо информацией о происшествии, сообщить об этом по телефонам 8 (017) 396−55−76 , 8 (029) 675−31−32 , 8 (044) 748−69−15 либо позвонить на горячую линию Следственного комитета по телефону 8 (017) 389−50−02 .

Как сообщалось, тело женщины было обнаружено 25 августа вблизи ж/д путей в районе ул. Могилевской. На вид ей от 20 до 30 лет, рост 156 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, лицо овальное, волосы темно-русые до 40 см, нос прямой, кончик носа приподнятый, лоб высокий. На лице веснушки.