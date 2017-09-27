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17:20 (мск), источник: Actualitati.md

На трассе Чимишлия-Комрат загорелся грузовик с песком

Огонь охватил грузовой MAN во время движения по трассе М3. По неустановленной причине транспортное средство во время движения начало дымиться.

Источник: Actualitati.md

По имеющимся данным, грузовик окончательно вышел из строя на 74-м километре автодороги Чимишлия Комрат, пишет bloknot-moldova.md.

Прибывшие пожарные быстро избавились от возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.

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