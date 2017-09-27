На трассе Чимишлия-Комрат загорелся грузовик с песком
Огонь охватил грузовой MAN во время движения по трассе М3. По неустановленной причине транспортное средство во время движения начало дымиться.
Огонь охватил грузовой MAN во время движения по трассе М3. По неустановленной причине транспортное средство во время движения начало дымиться.
По имеющимся данным, грузовик окончательно вышел из строя на 74-м километре автодороги Чимишлия Комрат, пишет
Прибывшие пожарные быстро избавились от возгорания. По предварительным данным, пострадавших нет.