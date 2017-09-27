Источник сообщил об отравлении Доку Умарова высокотоксичным веществом
По его словам, останки перевозили в Москву с особыми мерами предосторожности
По его словам, останки перевозили в Москву с особыми мерами предосторожности
Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Доку Умаров, которого называли «террористом номер один на Северном Кавказе», умер от отравления высокотоксичным веществом в 2013 году. Об этом сообщил в среду «Интерфаксу» информированный источник.
В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом»
По его данным, недавно обнаруженные в Ингушетии останки Умарова перевезли в Москву «с особыми мерами предосторожности
«Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову», — отметил источник.
«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями о подробностях спецоперации по уничтожению Умарова.
«ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных
Там отметили, что Умаров являлся главарем международной террористической организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена решением Верховного суда РФ в феврале 2010 года. Умаров действовал в тесном контакте с эмиссарами международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).
Спецслужба подчеркивает, что Умаров совместно с уничтоженным в 2006 году Шамилем Басаевым являлся непосредственным организатором нападения на Дагестан в 1999 году и серии