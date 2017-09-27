Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
На рынке жилья ожидается настоящий бум в 2018 году
9 моделей пальто, которые будут в моде этой осенью и зимой
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Мнение: кто сменит нынешних хозяев Украины - и кому станет лучше
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
11Ссора игроков в американский футбол и Дональда Трампа
18:03 (мск), источник: Интерфакс

Источник сообщил об отравлении Доку Умарова высокотоксичным веществом

По его словам, останки перевозили в Москву с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности.

Источник: AP 2017

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Доку Умаров, которого называли «террористом номер один на Северном Кавказе», умер от отравления высокотоксичным веществом в 2013 году. Об этом сообщил в среду «Интерфаксу» информированный источник.

В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом»
Собеседник агентства

По его данным, недавно обнаруженные в Ингушетии останки Умарова перевезли в Москву «с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности».

«Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову», — отметил источник.

«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями о подробностях спецоперации по уничтожению Умарова.

Ранее в среду ФСБ России сообщила об обнаружении в горной местности на территории Ингушетии захоронения Умарова.
Читайте также
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

«ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — заявили «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что Умаров являлся главарем международной террористической организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена решением Верховного суда РФ в феврале 2010 года. Умаров действовал в тесном контакте с эмиссарами международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).

Спецслужба подчеркивает, что Умаров совместно с уничтоженным в 2006 году Шамилем Басаевым являлся непосредственным организатором нападения на Дагестан в 1999 году и серии диверсионно-террористических акций на территории России, совершенных членами бандформирований на объектах транспортной инфраструктуры и общественных местах в период с 2003 по 2013 годы, «которые повлекли значительное количество человеческих жертв».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Путин упрекнул Дворковича и Соколова из-за ситуации с «ВИМ-Авиа»
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь