Источник сообщил об отравлении Доку Умарова высокотоксичным веществом

Источник: AP 2017

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU — Доку Умаров, которого называли «террористом номер один на Северном Кавказе», умер от отравления высокотоксичным веществом в 2013 году. Об этом сообщил в среду «Интерфаксу» информированный источник.

В 2013 году была проведена спецоперация в Ингушетии, где находился Умаров. Он скончался в результате отравления сильнодействующим веществом» Собеседник агентства

По его данным, недавно обнаруженные в Ингушетии останки Умарова перевезли в Москву «с особыми мерами предосторожности из-за их высокой токсичности».

«Экспертиза подтвердила, что останки принадлежат Умарову», — отметил источник.

«Интерфакс» пока не располагает официальными комментариями о подробностях спецоперации по уничтожению Умарова.

Ранее в среду ФСБ России сообщила об обнаружении в горной местности на территории Ингушетии захоронения Умарова.

Читайте также ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова

«ФСБ России в результате проведения целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии обнаружено захоронение главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова и четверых членов его банды, уничтоженных в ходе специальной операции силовых структур в сентябре 2013 года», — заявили «Интерфаксу» в ЦОС ФСБ России.

Там отметили, что Умаров являлся главарем международной террористической организации «Имарат Кавказ», деятельность которой запрещена решением Верховного суда РФ в феврале 2010 года. Умаров действовал в тесном контакте с эмиссарами международных террористических организаций «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещены в РФ).