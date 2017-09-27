Против жителя Ростова возбудили дело за нападение с металлической трубой на полицейского
В Ростове следователи возбудили уголовное дело против 22-летнего мужчины, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает
В Ростове следователи возбудили уголовное дело против 22-летнего мужчины, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает
По версии следствия, 26 сентября примерно в 1:10 сотрудники полиции патрулировали набережную Дона в Ростове. Они заметили молодых людей, которые дрались.
«С целью пресечения противоправных действий правоохранители потребовали прекратить драку, однако подозреваемый
Расследование уголовного дела продолжается.