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17:48 (мск), источник: Городской репортер

Против жителя Ростова возбудили дело за нападение с металлической трубой на полицейского

В Ростове следователи возбудили уголовное дело против 22-летнего мужчины, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

По версии следствия, 26 сентября примерно в 1:10 сотрудники полиции патрулировали набережную Дона в Ростове. Они заметили молодых людей, которые дрались.

«С целью пресечения противоправных действий правоохранители потребовали прекратить драку, однако подозреваемый из-за неприязненного отношения к полицейскому ударил его металлической трубой по лицу», — говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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