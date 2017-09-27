Дело о гибели паломников в ДТП на Кубани передано в СКР

«Следственное управление намерено провести весь комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавших. Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса», — говорится в официальном сообщении сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»). Также к проверке подключился Ространснадзор.

Как сообщал «Югополис», ДТП на трассе М-4 «Дон» произошло 26 сентября около часа ночи в районе Горячего Ключа. Здесь столкнулись автобус King Long, следовавший из Адлера в Нижний Новгород, и грузовик Man. Автобус с паломниками возвращался в Нижегородскую область из Абхазии с экскурсии, организованной епархией. В момент аварии в автобусе находились 29 человек. Детей среди пассажиров не было.

В результате ДТП на месте погибли водитель и двое пассажиров автобуса, в ЦРБ скончались еще двое пассажиров автобуса. В краевую больницу в Краснодаре были доставлены 10 пассажиров автобуса, впоследствии один из них скончался. В БСМП Краснодара госпитализирован 1 пассажир, в ЦРБ Горячего Ключа доставлены 8 пассажиров автобуса, все они госпитализированы.