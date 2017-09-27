В Самаре на Товарной столкнулись внедорожник и мотоцикл
В среду, 27 сентября, около 14:00 на улице Товарной в Самаре произошло ДТП с участием мотоцикла Honda и внедорожника Suzuki.
В среду, 27 сентября, около 14:00 на улице Товарной в Самаре произошло ДТП с участием мотоцикла Honda и внедорожника Suzuki.
Как сообщили в
В результате случившегося 31-летний водитель «железного коня» получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным ГИБДД, оба участника аварии были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.