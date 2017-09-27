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17:41 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на Товарной столкнулись внедорожник и мотоцикл

В среду, 27 сентября, около 14:00 на улице Товарной в Самаре произошло ДТП с участием мотоцикла Honda и внедорожника Suzuki.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, 32-летний водитель автомобиля при выезде с прилегающей территории на улицу Товарную не уступил дорогу мотоциклисту, вследствие чего произошло столкновение.

В результате случившегося 31-летний водитель «железного коня» получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу. По данным ГИБДД, оба участника аварии были трезвы. По факту случившегося ведется проверка.

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