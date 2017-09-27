На Кубани расследование ДТП с паломниками передали в СК

Источник: РИА "Новости"

Теперь расследованием этого инцидента будет заниматься следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю, сообщили в правоохранительном ведомстве.

Среди причин, из-за которых было принято такое решение, называются «большой общественный резонанс» и то, что «пострадало много людей».

— Следственное управление намерено провести весь комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавших, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса.