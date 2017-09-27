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18:03 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани расследование ДТП с паломниками передали в СК

Прокуратура Краснодарского края по ходатайству руководителя краевого управления СК РФ Вадима Бугаенко изъяла уголовное дело по расследованию причин автокатастрофы автобуса с паломниками из Нижнего Новгорода и передала документы в Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"

Теперь расследованием этого инцидента будет заниматься следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю, сообщили в правоохранительном ведомстве.

Среди причин, из-за которых было принято такое решение, называются «большой общественный резонанс» и то, что «пострадало много людей».

— Следственное управление намерено провести весь комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, уточняется тяжесть причиненного вреда здоровью пострадавших, — сообщили в пресс-службе ведомства. — Будут рассмотрены все возможные версии ДТП, в том числе связанные с нарушением правил дорожного движения водителем автобуса.

Напомним, 26 сентября около 01.00 ночи на трассе «М4-Дон» возле поселка Молькино под Горячим Ключом автобус, который перевозил паломников из Абхазии в Нижний Новгород, врезался в большегруз MAN. В результате аварии шесть человек погибли. Еще 19 пострадавших были госпитализированы. Всего в автобусе на момент аварии находились 30 человек, в том числе паломники, сопровождающие и два водителя.

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