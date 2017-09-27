Штормовой ветер частично обесточил 12 населенных пунктов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму сильный ветер оборвал линии электропередач,
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму сильный ветер оборвал линии электропередач,
«По состоянию на 15:00 частично обесточены 12 населенных пунктов в Симферопольском, Ленинском, Сакском, Октябрьском, Бахчисарайском районах и в Керчи. Наибольшее количество поступивших 27 сентября локальных заявок от потребителей зафиксировано в столице Крыма (около 100) и Симферопольском районе (около 60)», — отметили в
Пока сила ветра не уменьшается, поэтому постоянно происходят новые обрывы сетей. Только в Симферополе к восстановительным работам привлечены 17 аварийных бригад, 49 специалистов и 19 единиц техники. Всего же по Республике работают 82 бригады, 259 специалистов и 91 единица техники.
Ветер привел к повреждению не только ЛЭП, но и деревьев. Такие случаи есть и в крымской столице. «В Симферополе
Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с.