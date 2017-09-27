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17:56 (мск), источник: РИА Крым

Штормовой ветер частично обесточил 12 населенных пунктов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). В Крыму сильный ветер оборвал линии электропередач, из-за чего более 10 населенных пунктов частично остались без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 15:00 частично обесточены 12 населенных пунктов в Симферопольском, Ленинском, Сакском, Октябрьском, Бахчисарайском районах и в Керчи. Наибольшее количество поступивших 27 сентября локальных заявок от потребителей зафиксировано в столице Крыма (около 100) и Симферопольском районе (около 60)», — отметили в пресс-службе.

Пока сила ветра не уменьшается, поэтому постоянно происходят новые обрывы сетей. Только в Симферополе к восстановительным работам привлечены 17 аварийных бригад, 49 специалистов и 19 единиц техники. Всего же по Республике работают 82 бригады, 259 специалистов и 91 единица техники.

Ветер привел к повреждению не только ЛЭП, но и деревьев. Такие случаи есть и в крымской столице. «В Симферополе из-за ветра упало 15 деревьев, повреждено порядка десяти автомобилей в разных концах городах», — сообщил РИА Новости (Крым) заместитель главы администрации города Кирилл Скороходов.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), сейчас на полуострове действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 27 м/с. Из-за погодных условий с вечера понедельника приостановлена работа Керченской паромной переправы. Кроме того, в очередной круиз из Сочи в Крым не смог выйти лайнер «Князь Владимир».

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