Штормовой ветер частично обесточил 12 населенных пунктов Крыма

Источник: РИА "Новости"

«По состоянию на 15:00 частично обесточены 12 населенных пунктов в Симферопольском, Ленинском, Сакском, Октябрьском, Бахчисарайском районах и в Керчи. Наибольшее количество поступивших 27 сентября локальных заявок от потребителей зафиксировано в столице Крыма (около 100) и Симферопольском районе (около 60)», — отметили в пресс-службе.

Пока сила ветра не уменьшается, поэтому постоянно происходят новые обрывы сетей. Только в Симферополе к восстановительным работам привлечены 17 аварийных бригад, 49 специалистов и 19 единиц техники. Всего же по Республике работают 82 бригады, 259 специалистов и 91 единица техники.

Ветер привел к повреждению не только ЛЭП, но и деревьев. Такие случаи есть и в крымской столице. «В Симферополе из-за ветра упало 15 деревьев, повреждено порядка десяти автомобилей в разных концах городах», — сообщил РИА Новости (Крым) заместитель главы администрации города Кирилл Скороходов.