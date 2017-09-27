В Ростовской области на застройщика многоквартирного дома завели уголовное дело

Генеральный директор общества при отсутствии выданного администрацией разрешения на строительство заключил девять договоров с дольщиками, чем незаконно привлек более 10 млн руб. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».