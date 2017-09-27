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18:09 (мск), источник: Коммерсантъ

В Ростовской области на застройщика многоквартирного дома завели уголовное дело

В отношении застройщика трехэтажного многоквартирного жилого дома в п. Верхнетемерницкий Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного возведения объекта. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Генеральный директор общества при отсутствии выданного администрацией разрешения на строительство заключил девять договоров с дольщиками, чем незаконно привлек более 10 млн руб. В отношении гендиректора возбуждено уголовное дело по статье «Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

Прокурор предъявил в суде требования о запрете строительства дома до получения соответствующего разрешения, а также привлечения в качестве обеспечительных мер денег участников долевого строительства до устранения выявленных нарушений.

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