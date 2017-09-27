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19:43 (мск), источник: Tengrinews

Осужденный за взятку экс-полицейский только после угрозы тюремного срока оплатил многомиллионный штраф

Осужденный за взятку экс-полицейский только после угрозы тюремного срока оплатил многомиллионный штраф, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на Департамент юстиции Алматы.

Источник: Tengrinews

Как рассказали в ведомстве, в декабре 2016 года сотрудник «Инспекции транспортного контроля » по Алматинской области был осужден к штрафу на 16 миллионов 800 тысяч тенге за коррупционное преступление. Согласно приговору, осужденному был предоставлен месячный срок для выплаты штрафа.

«Однако осужденный умышленно не исполнял решение суда, на повестки судебных исполнителей не явился. На протяжении семи месяцев осужденный уклонялся от исполнение приговора суда. После этого судебный исполнитель с представлением обратился в Талдыкорганский городской суд о замене наказание в виде штрафа на лишение свободы», — рассказал старший судебный исполнитель Ауэзовского района Алматы Галым Тойлыбек.

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По его словам, 5 июля 2017 года суд Талдыкоргана удовлетворил в полном объеме иск судебного исполнителя в отношении осужденного. Наказание экс-полицейскому было заменено со штрафа на семь лет лишения свободы с отбыванием наказание в учреждении средней безопасности. Приговор суда вступал в силу в течении 15 дней со дня оглашения.

«Уже на следующий день после приговора осужденный исполнил первоначальный приговор, то есть оплатил штраф в размере 16 миллионов 800 тысяч тенге. Отметим, что сумма взятки составляла 240 тысяч тенге. Суд приговорил выплатить штраф в 70 кратном размере от суммы взятки. Чем меньше сумма взятки, тем возрастает кратность штрафа. К примеру, если госслужащий попался на получении взятки 10−20 тысяч тенге, то теоретически суд может назначить ему наказание в виде штрафа в 170 кратном размере от суммы взятки», — пояснил Тойлыбек.

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