Следователи выясняют обстоятельства травмирования мальчика в Пинске

По имеющимся данным, 26 сентября около 17 часов на стройплощадке по возведению многоквартирных жилых домов на ногу ребенку упала крюковая подвеска демонтированного башенного крана. В результате он получил тяжелые травмы, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение Пинской ЦРБ.

На место происшествия отправлялись медработники, спасатели МЧС и следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Установлено, что доступ на территорию, где хранились элементы демонтированного крана, свободный. Вместе с тем там имеется сторожевая охрана, сотрудники которой находились во время случившегося в другой части объекта. По предварительной версии, пострадавший играл рядом со сложенным краном, когда произошло опрокидывание крюка. В результате у мальчика зафиксирован перелом правой бедренной кости.