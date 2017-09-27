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19:39 (мск), источник: БЕЛТА

Следователи выясняют обстоятельства травмирования мальчика в Пинске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пинские следователи выясняют обстоятельства травмирования 9-летнего мальчика на стройплощадке, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Брестской области Марина Дранькова.

Источник: БЕЛТА

По имеющимся данным, 26 сентября около 17 часов на стройплощадке по возведению многоквартирных жилых домов на ногу ребенку упала крюковая подвеска демонтированного башенного крана. В результате он получил тяжелые травмы, с которыми госпитализирован в реанимационное отделение Пинской ЦРБ.

На место происшествия отправлялись медработники, спасатели МЧС и следственно-оперативная группа с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз. Установлено, что доступ на территорию, где хранились элементы демонтированного крана, свободный. Вместе с тем там имеется сторожевая охрана, сотрудники которой находились во время случившегося в другой части объекта. По предварительной версии, пострадавший играл рядом со сложенным краном, когда произошло опрокидывание крюка. В результате у мальчика зафиксирован перелом правой бедренной кости.

Пинский межрайонный отдел СК по факту происшествия проводит проверку. Опрашиваются родные и знакомые ребенка, представители застройщика, изъята служебная документация, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Особое внимание следователи уделяют установлению причин и условий, которые способствовали наступлению данных последствий, в том числе по соблюдению мер, направленных на обеспечение сохранности имущества предприятия, для устранения которых в компетентные органы будет внесено представление.

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