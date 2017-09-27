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19:37 (мск), источник: Sputniknews.kz

Трех азербайджанцев с погоней и стрельбой задержали пограничники РК

Задержанным грозит лишение свободы сроком до пяти лет, на время расследования они будут содержаться под стражей.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 27 сен — Sputnik. Трое граждан Азербайджана, которые незаконно пересекли государственную границу, были задержаны на Каспии сотрудниками пограничной службы Мангистауской области, пишет региональное издание «Мой город».

Задержанные подозреваются в браконьерстве и водворены в изолятор временного содержания.

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По информации пограничной службы, нарушители были замечены в казахстанском секторе Каспия, в 17 километрах от мыса Песчаный, когда на байде с тремя моторами пытались на большой скорости уйти от преследования. В связи с этим казахстанские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух.

Во время погони мужчины избавились от улова. Однако военнослужащим удалось определить местонахождение рыбы. Из моря было извлечено 35 километров снастей с 16 тысячами крючьев. Обнаруженные снасти способны удержать тюленей, которые являются редким видом на Каспии.

В отношении задержанных начато расследование по статье 392 части 1 УК РК (незаконное пересечение госграницы), все трое будут содержаться под стражей на время расследования — не менее двух месяцев. Также им может быть добавлена статья за браконьерство.

Если вина задержанных будет доказана, им может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.

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