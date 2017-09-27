Трех азербайджанцев с погоней и стрельбой задержали пограничники РК
Задержанным грозит лишение свободы сроком до пяти лет, на время расследования они будут содержаться под стражей.
Задержанным грозит лишение свободы сроком до пяти лет, на время расследования они будут содержаться под стражей.
АСТАНА, 27 сен — Sputnik. Трое граждан Азербайджана, которые незаконно пересекли государственную границу, были задержаны на Каспии сотрудниками пограничной службы Мангистауской области, пишет региональное издание «Мой город».
Задержанные подозреваются в браконьерстве и водворены в изолятор временного содержания.
По информации пограничной службы, нарушители были замечены в казахстанском секторе Каспия, в 17 километрах от мыса Песчаный, когда на байде с тремя моторами пытались на большой скорости уйти от преследования. В связи с этим казахстанские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух.
Во время погони мужчины избавились от улова. Однако военнослужащим удалось определить местонахождение рыбы. Из моря было извлечено 35 километров снастей с 16 тысячами крючьев. Обнаруженные снасти способны удержать тюленей, которые являются редким видом на Каспии.
В отношении задержанных начато расследование по статье 392 части 1 УК РК (незаконное пересечение госграницы), все трое будут содержаться под стражей на время расследования — не менее двух месяцев. Также им может быть добавлена статья за браконьерство.
Если вина задержанных будет доказана, им может грозить от трех до пяти лет лишения свободы.