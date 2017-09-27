Борт санавиации отправят за пострадавшими в Турции казахстанцами
За пострадавшими в аварии в турецкой Анталье казахстанскими туристами отправляют борт санавиации.
За пострадавшими в аварии в турецкой Анталье казахстанскими туристами отправляют борт санавиации.
За пострадавшими в аварии в турецкой Анталье казахстанскими туристами отправляют борт санавиации, который доставит молодых людей на родину, сообщает КТК.
В фонде «Туристік қамқор» заявили, что за пострадавшими казахстанскими туристами в ближайшие сутки отправят борт санавиации.
«Готовится самолет санавиации. Те, кто может лететь в сидячем положении, они будут доставлены в качестве пассажиров прямых рейсов из Антальи в Алматы. Вот сейчас с утра решается этот вопрос. Мы ждем в ближайшее время информацию. Самолет готовится. Ну, пока они еще находятся там под присмотром врачей. И поэтому ситуация контролируемая», — пояснила председатель фонда «Туристік қамқор Инна Рей.
Транспортировку молодых людей на родину проведут за счет государства.
Специалистам осталось лишь дождаться, пока их турецкие коллеги подготовят все справки и дадут разрешение на перевозку.
Напомним, туристы из Алматы и Талдыкоргана попали в смертельное ДТП в Турции по дороге из Кемера в Анталию. Жертвами аварии стали четверо граждан Турции.
Позже в Министерстве иностранных дел Казахстана сообщили о состоянии пострадавших казахстанцев, попавших в жуткое ДТП.
Депутат мажилиса парламента Казахстана Дания Еспаева высказалась о ситуации с пострадавшими казахстанскими туристами в аварии в Турции. Она потребовала оказать им необходимую помощь.