В Минске накрыли международную сеть по отмыванию денег

Источник: Ежедневник.by

Как пишет TUT.BY со ссылкой на информированные источники на прошлой неделе в Минске задержали участников международной сети «хавала», которая занимается нелегальным переводом денег.

«В здании в центре Минска силовики задержали “хаваладаров”. Это выходцы из стран Средней Азии, но уже давно проживавшие в Беларуси. С их помощью нелегально переводились большие суммы денег. Речь идет о семизначных числах», — сказал собеседник. Еще один источник подтвердил информацию о задержании, но отказался раскрыть другие подробности данной спецоперации.

Получить комментарий и подтвердить информацию в правоохранительных органах не удалось.

Система теневых денежных переводов под названием «хавала» существует еще со средних веков. Как правило, используется выходцами стран Ближнего Востока и Азии. Отношения в ней строятся на принципе доверия и взаиморасчетов, а документация фактически не ведется. Таким образом, доказать, что тот или иной человек причастен к отмыванию средств, оперативникам бывает очень сложно.

Главным звеном системы «хавала» являются брокеры — их называют «хаваладарами». Именно они организуют переводы между странами. При этом физически деньги не покидают пределы государства: отправитель просто отдает деньги брокеру в одной стране, получает от него секретный код (например, цифры с одной из купюр), который затем получатель в другой стране должен назвать второму брокеру, чтобы получить начальную сумму. Впоследствии брокеры рассчитываются между собой.

«Хавала» позволяет быстро (от 24 до 48 часов) переводить значительные суммы денег с минимальными комиссиями, делая операции совершенно «невидимыми» для властей стран, между которыми осуществляются транзакции.