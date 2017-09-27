В аэропорту Магаса ограбили терминал и все банкоматы

«Рано утром 27 сентября неизвестные проникли в здание аэровокзала, путем взлома похитили все денежные средства из находящихся там терминала и двух банкоматов и скрыли в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.
По его данным, взломанные банкоматы были обнаружены сотрудниками аэропорта около 9 утра.
Источник отметил, что размер причиненного ущерба владельцам банкоматов и терминала по приему платежей устанавливается.
Как сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО, по данному факту возбуждено дело по п.б ч.4 ст. 162 УК РФ (Разбой, совершенный в особо крупном размере).