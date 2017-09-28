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10:18 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Двое нижегородских экс-полицейских предстали перед судом по обвинению в вымогательстве и разбое

Двое нижегородских экс-полицейских предстали перед судом по обвинению в вымогательстве, разбое и превышении должностных полномочий. Об этом объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила 27 сентября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, в июле 2017 года подсудимые, являясь сотрудниками органов внутренних дел, заказали у оказывающих услуги по предоставлению фиктивных листков нетрудоспособности поддельный документ. В этот же день подсудимые, заступив на службу и имея при себе табельное оружие, встретились с курьером для получения листа нетрудоспособности. Во время встречи, подсудимые взяли сумку курьера и открыто похитили из нее 3,5 тысячи рублей и золотое кольцо. Они также похитили кошелек, в котором находились две тысячи рублей. На замечание потерпевшего один из подсудимых взял в руки табельное оружие и стал угрожать.

В этот же день один из подсудимых потребовал у потерпевшего 10 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности за реализацию поддельных листов нетрудоспособности. К тому же они пригрозили подбросить потерпевшему наркотики, если тот не отдаст требуемых денег.

Подсудимые обвиняются в совершении преступлений по ч.1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий), по ч.2 ст. 162 УК РФ (групповой разбой с применением оружия) и по п."а ч.2 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

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