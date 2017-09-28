Двое нижегородских экс-полицейских предстали перед судом по обвинению в вымогательстве и разбое

По версии следствия, в июле 2017 года подсудимые, являясь сотрудниками органов внутренних дел, заказали у оказывающих услуги по предоставлению фиктивных листков нетрудоспособности поддельный документ. В этот же день подсудимые, заступив на службу и имея при себе табельное оружие, встретились с курьером для получения листа нетрудоспособности. Во время встречи, подсудимые взяли сумку курьера и открыто похитили из нее 3,5 тысячи рублей и золотое кольцо. Они также похитили кошелек, в котором находились две тысячи рублей. На замечание потерпевшего один из подсудимых взял в руки табельное оружие и стал угрожать.