Взрывы на складе боеприпасов под Винницей прекратились
КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сообщило, что взрывы на складе боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области прекратились более часа назад.
КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Украины сообщило, что взрывы на складе боеприпасов возле поселка Калиновка в Винницкой области прекратились более часа назад.
«По сообщению оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Калиновке, начиная с 19:00 на военном арсенале Вооруженных cил Украины не прозвучало ни одного взрыва. Единичные очаги огня, периодически возникающие на территории объекта, сразу гасятся пожарными танками», — говорится в сообщении ведомства.
При этом в минобороны уточнили, что меры по ликвидации последствий пожара продолжаются, «ведется обезвреживание взрывоопасных предметов, работают группы разминирования».