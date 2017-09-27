Житель Алапаевска убил мать, сестру и племянницу

Тройное убийство произошло сегодня днём, 27 сентября 2017 года, около 15:00 в Алапаевском районе, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

В селе Санкино Свердловской области местный житель лишил жизни родную мать, сестру и племянницу. По данным местных СМИ, последней из жертв недавно исполнился год. Ни полиция, ни следственный комитет пока не готовы давать комментарии по поводу этой трагедии. На месте ЧП работают криминалисты.