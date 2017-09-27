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22:37 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Житель Алапаевска убил мать, сестру и племянницу

Полиция и следственный комитет в шоке и не готовы комментировать трагедию.

Тройное убийство произошло сегодня днём, 27 сентября 2017 года, около 15:00 в Алапаевском районе, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

В селе Санкино Свердловской области местный житель лишил жизни родную мать, сестру и племянницу. По данным местных СМИ, последней из жертв недавно исполнился год. Ни полиция, ни следственный комитет пока не готовы давать комментарии по поводу этой трагедии. На месте ЧП работают криминалисты.

Об этом убийстве порталу TochkaNews.ru рассказали читатели. Не делая никаких параллелей, отметим только, что не менее кровавый инцидент произошёл в Свердловской области весной этого года. Житель Асбеста подозревается в убийстве целой семьи из-за двух старинных монеток.

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