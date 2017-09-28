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09:24 (мск), источник: КрымPress

МЧС России: граждане на паромной переправе в Керчи обеспечены всем необходимым

На территории Керченской паромной переправы, которая временно приостановлена в связи с неблагоприятными погодными условиями, крымские спасатели развернули городок жизнеобеспечения.

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В МЧС отмечают: проводится весь необходимый комплекс мероприятий по оказанию помощи людям, граждане на паромной переправе в Керчи обеспечены всем необходимым.

Напомним, что в связи с усилением северо-восточного ветра сентября движение паромов было временно приостановлено, что привело к скоплению транспортных средств.

Так, в порту «Крым» по состоянию на вечер 27 сентября очереди на погрузку ожидали свыше 500 легковых автомобилей, более 600 грузовых автомобилей, 50 автобусов. Общее количество людей ожидающих погрузку — около 2 тысяч человек. Крымские спасатели и ООО «Морская дирекция» были готовы к увеличению автотранспорта, данная ситуация была спрогнозирована и организовано проведение ряда превентивных мероприятий, — говорится в сообщении ГУ МЧС по РК.

На месте сразу же приступили к работе межведомственные оперативные группы, организовано противопожарное, медицинское и психологическое обеспечение. Обеспечивается подвоз питьевой воды и ГСМ. Для удобства автомобилистов развернут городок жизнеобеспечения МЧС России, для отдыха граждан с маленькими детьми. Работают две полевые кухни с бесплатной выдачей каши, чая, горячей воды. Организовано постоянное патрулирование территории, — уточнили в ГУ МЧС. Кроме того, на переправе установлены светодиодные информационные щиты, на которые выводится оперативная информация.

— Сотрудники Главного управления и подразделений делают все возможное, чтобы сделать пребывание людей на переправе комфортным и безопасным. Круглосуточный мониторинг ситуации и оперативное реагирование на любые сложности — вот наша первостепенная задача. Необходимо отметить, что люди относятся к сложившейся ситуации с пониманием, сохраняют спокойствие и благодарят спасателей, — рассказал начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов.

Спасатели просят водителей, которые только планируют движение к переправе, по возможности отложить поездку, поскольку работа переправы осуществляется по фактической погоде. Синоптики обещают: сильный ветер и шторм продлятся до 29 сентября.

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