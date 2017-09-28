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09:48 (мск), источник: ИА REGNUM

В Воронежской области возбуждено дело по факту смерти 8-летней школьницы

Девочка погибла на территории школы.

Следственное управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти 8-летней девочки на территории школы. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сообщается, что 27 сентября 8-летняя девочка после окончания уроков, находясь на территории двора школы в селе Краснолипье Репьевского района Воронежской области, взобралась на статую пустого фонтана и стала ее раскачивать.

Не удержавшись, школьница упала и ударилась головой о бетонное дно фонтана. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Следственно-оперативная группа, прибывшая на место смерти, провела детальный осмотр, назначила судебно-медицинскую экспертизус целью установления точной причины смерти ребенка. Также была изъята документация, а также опрошены очевидцы и работники образовательного учреждения, проведены иные процессуальные и следственные действия.

Было принято решение о возбуждении уголовного дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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