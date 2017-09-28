В Воронежской области возбуждено дело по факту смерти 8-летней школьницы
Девочка погибла на территории школы.
Девочка погибла на территории школы.
Следственное управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело по факту смерти 8-летней девочки на территории школы. Об этом сегодня, 27 сентября, сообщает
Сообщается, что 27 сентября 8-летняя девочка после окончания уроков, находясь на территории двора школы в селе Краснолипье Репьевского района Воронежской области, взобралась на статую пустого фонтана и стала ее раскачивать.
Не удержавшись, школьница упала и ударилась головой о бетонное дно фонтана. От полученных травм девочка скончалась на месте.
Было принято решение о возбуждении уголовного дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).