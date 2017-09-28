Кортеж Трампа попал в ДТП
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости.
ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости.
Отмечается, что один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал Трампа на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал. По словам журналистов, мотоцикл лежал на правой стороне дороги. Полицейский был в сознании и мог двигаться.
В департаменте полиции города Индианаполис заявили, что полицейский получил травмы и был доставлен в ближайший госпиталь.
Трамп выразил сочувствие в связи с произошедшим.
В Индианаполисе Трамп выступал с заявлением по налоговой реформе. В настоящее время самолет Трампа уже приземлился в Вашингтоне, президент направляется обратно в Белый дом.