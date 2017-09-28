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02:01 (мск), источник: РИА Новости

Кортеж Трампа попал в ДТП

ВАШИНГТОН, 28 сен — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие произошло с кортежем президента США Дональда Трампа на пути движения к аэропорту Индианаполиса, пострадавший полицейский госпитализирован, сообщают журналисты пула Белого дома.

Источник: AP 2017

Отмечается, что один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал Трампа на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал. По словам журналистов, мотоцикл лежал на правой стороне дороги. Полицейский был в сознании и мог двигаться.

В департаменте полиции города Индианаполис заявили, что полицейский получил травмы и был доставлен в ближайший госпиталь.

По данным Белого дома, у полицейского сломана щиколотка, в целом состояние у сотрудника правоохранительных органов «хорошее».

Трамп выразил сочувствие в связи с произошедшим.

В Индианаполисе Трамп выступал с заявлением по налоговой реформе. В настоящее время самолет Трампа уже приземлился в Вашингтоне, президент направляется обратно в Белый дом.

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