Кортеж Трампа попал в ДТП

Источник: AP 2017

Отмечается, что один из сотрудников полиции на мотоцикле, который сопровождал Трампа на пути к аэропорту, не справился с управлением и упал. По словам журналистов, мотоцикл лежал на правой стороне дороги. Полицейский был в сознании и мог двигаться.

В департаменте полиции города Индианаполис заявили, что полицейский получил травмы и был доставлен в ближайший госпиталь.

По данным Белого дома, у полицейского сломана щиколотка, в целом состояние у сотрудника правоохранительных органов «хорошее».

Трамп выразил сочувствие в связи с произошедшим.